Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Natura Selvatica

Oggi, 3 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della Natura Selvatica. L’edizione del 2026 è dedicata alle piante medicinali e aromatiche selvatiche (molte delle quali in pericolo) e al loro ruolo come base dei sistemi sanitari in tutto il mondo. Le persone ovunque dipendono dalla fauna selvatica e dalle risorse basate sulla biodiversità per soddisfare i loro bisogni - dal cibo, al carburante, alle medicine, all'alloggio e all'abbigliamento. Per godere dei benefici e della bellezza che la natura porta a noi e al nostro pianeta, le persone hanno lavorato insieme per garantire che gli ecosistemi possano prosperare e che le specie vegetali e animali possano esistere le generazioni future. Il senso della giornata di oggi è proprio quello di celebrare la fauna selvatica e l'importante lavoro di conservazione che si sta svolgendo in tutto il mondo.