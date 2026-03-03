Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Natura Selvatica
L'edizione 2026 è dedicata alle piante medicinali e aromatiche selvatiche e al loro ruolo come base dei sistemi sanitari in tutto il mondodi Redazione E-Planet
© Pexels
Oggi, 3 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della Natura Selvatica. L’edizione del 2026 è dedicata alle piante medicinali e aromatiche selvatiche (molte delle quali in pericolo) e al loro ruolo come base dei sistemi sanitari in tutto il mondo. Le persone ovunque dipendono dalla fauna selvatica e dalle risorse basate sulla biodiversità per soddisfare i loro bisogni - dal cibo, al carburante, alle medicine, all'alloggio e all'abbigliamento. Per godere dei benefici e della bellezza che la natura porta a noi e al nostro pianeta, le persone hanno lavorato insieme per garantire che gli ecosistemi possano prosperare e che le specie vegetali e animali possano esistere le generazioni future. Il senso della giornata di oggi è proprio quello di celebrare la fauna selvatica e l'importante lavoro di conservazione che si sta svolgendo in tutto il mondo.
© Pexels
La Giornata Mondiale della Natura Selvatica 2026 servirà da piattaforma per mettere in luce il ruolo vitale delle piante medicinali e aromatiche nel mantenimento della salute umana, del patrimonio culturale e dei mezzi di sussistenza locali. Metterà in evidenza la diversità di queste specie — dall'aloe all'incenso alle orchidee — i loro contributi alla conoscenza tradizionale e all'assistenza sanitaria primaria, e le crescenti pressioni che affrontano dovute alla perdita di habitat, all'eccessiva sfruttamento e al cambiamento climatico. Verranno esplorate anche le sfide affrontate dai popoli indigeni, dalle comunità rurali, dai governi e dai partner per la conservazione, nonché le azioni collaborative necessarie per garantire che queste piante vengano conservate e utilizzate in modo sostenibile affinché le generazioni future possano continuare a beneficiarne bene.
Insomma, un’occasione preziosa per celebrare la straordinaria biodiversità del nostro Pianeta, elemento fondamentale per permetterci di vivere in un pianeta sano dove le foreste, gli ecosistemi e la fauna selvatica sono protagonisti e non comprimari della nostra esistenza e sopravvivenza.