Prime pagelle in…sostenibili di marzo

Voto 7 infine a chi raccoglie e smaltisce la vitamina C del Carnevale di Ivrea. Otto secoli di storia e di battaglie tra squadre a piedi e carri, e anche quest’anno c’è chi, come Iren Ambiente, raccoglie e trasforma il tutto in compost e biogas. 600 tonnellate spappolate in 9 piazze cittadine, che da rifiuto diventano energia e fertilizzanti in modo che (come rievocazione insegna) il popolo possa continuare a ribellarsi contro le armate del tiranno, ma con la coscienza green più pulita.