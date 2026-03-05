Pubblicato “Crimini di Natura”, un nuovo report del WWF Italia

Secondo un report dell’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) del 2024, sono oltre 4.000 le specie animali e vegetali vittime del commercio illegale nel mondo, ma qualcosa, almeno in Italia, si sta muovendo. È questa la fotografia scattata dal nuovo report “Crimini di Natura” del WWF Italia. Il documento, pubblicato in occasione del World Wildlife Day del 3 marzo, analizza l’espansione globale dei crimini ambientali e il loro impatto crescente su ecosistemi, clima, economie e comunità. Il report evidenzia come il degrado della natura non sia più soltanto una conseguenza di modelli economici insostenibili, ma sempre più spesso il risultato di attività illegali organizzate, altamente redditizie e profondamente radicate in reti criminali internazionali.