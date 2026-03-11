Le emozioni del clima

“Le emozioni ambientali positive sono tante e io faccio sempre l'esempio di ciò che noi possiamo provare in quelle poche settimane ormai che possiamo ritagliarci di ferie d'estate, quando andiamo al mare e sentiamo la sabbia addosso, il sole addosso, la salsedine sul nostro corpo, l'acqua che ci fa galleggiare e ci fa rilassare. Emozioni di amore e di connessione, non solo con la natura, ma anche con noi stessi. Stando in connessione con essa, riscopriamo anche tanto di noi stessi e quindi riprendiamo i giusti ritmi. Non a caso quando andiamo in vacanza poi torniamo molto rilassati e pensiamo che sia un regalo che ci facciamo, ma quella dovrebbe essere la nostra natura. Se io sto bene in un ambiente naturale allora posso pretendere che nella mia città ci siano più alberi, ci sia più verde, perché questo mi permette di stare meglio; e inoltre le emozioni ambientali positive possiamo usarle per contrastare quelle negative”.

Un aiuto va dato soprattutto ai giovani che in queste emozioni vanno accompagnati.