Pagelle in…sostenibili di metà marzo

Voto 7 alle colonnine di ricarica che in Italia crescono più velocemente rispetto al resto d’Europa. Sono oltre 73mila nel nostro Paese, più di 8500 quelle istallate nell’ultimo anno. Il 59% sono al Nord, il 19% al Centro, il 22% al Sud. Classifica delle regioni: Lombardia, davanti a Piemonte, Lazio, Veneto. Tra le città è invece Roma la più attrezzata, seguita da Milano e Napoli. Poi, lo sappiamo, ci sono molte altre criticità, ma la buona notizia verso una mobilità più sostenibile rimane.