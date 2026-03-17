E-Garden: vasi amici del Pianeta
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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In questo appuntamento con E-Garden parliamo dei vasi in plastica: su davanzali, balconi o terrazzi, possono dare un tocco di colore inaspettato. Inoltre, ci permettono di coltivare piante con esigenze molto diverse tra loro.
I vantaggi che offrono sono moltissimi: essendo leggeri, è più facile spostare le piante “freddolose” nei mesi più rigidi, coltivare con terricci specifici piante come le acidofile e riusciremo più facilmente, in caso di malattie, ad “isolare” la pianta infetta. Ma non tutti i contenitori in plastica, sono uguali!
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Alcuni contribuiscono a fare del bene all'ambiente, come quelli della linea GREEN POP di Erba. Realizzati con il 95% minimo di plastica derivante dalla raccolta differenziata urbana in Italia e in Europa, hanno una resistenza all’urto e ai raggi UV identica ai prodotti con materiali vergini. Sono esenti da metalli pesanti, ma soprattutto riciclabili al 100%, così da ridurre gli sprechi e le emissioni di Co2.
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Questa primavera con i vasi che sceglierete per il vostro balcone potrete anche voi fare del bene al Pianeta.