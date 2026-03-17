E-Garden: vasi amici del Pianeta

I vantaggi che offrono sono moltissimi: essendo leggeri, è più facile spostare le piante “freddolose” nei mesi più rigidi, coltivare con terricci specifici piante come le acidofile e riusciremo più facilmente, in caso di malattie, ad “isolare” la pianta infetta. Ma non tutti i contenitori in plastica, sono uguali!