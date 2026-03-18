Giornata Mondiale dell’Acqua, 9 italiani su 10 adottano buone pratiche di risparmio idrico

Il 90% degli italiani adotta buone pratiche di risparmio idrico, in aumento del 10% rispetto al 2025, e più di 8 italiani su 10 chiudono il rubinetto quando non serve. Cresce anche la manutenzione domestica, ma solo il 20% del campione ha installato rubinetteria di ultima generazione: sono questi alcuni dei numeri che emergono dall’Osservatorio sugli usi e consumi idrici in casa, diffusi in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che ricorre il 22 marzo. L’indagine è promossa da Sodastream, azienda specializzata nella preparazione domestica di acqua frizzante e bevande gasate: l’obiettivo del documento è “approfondire la conoscenza delle abitudini degli italiani nell’utilizzo dell’acqua in ambito domestico e di sensibilizzare sempre più i consumatori sull’importanza di scelte consapevoli e rispettose delle risorse”, ha detto Petra Schrott, Head of Marketing Sodastream Italia.