La guerra in Iran mette nel mirino l'acqua: ecco perché i desalinizzatori del Golfo sono il vero tallone d'Achille della regione

Dici Golfo Persico e dici petrolio. Naturale e immediata è l'associazione tra il luogo e la principale materia prima estratta e lavorata qui, da decenni la risorsa economica sulla quale i paesi che si affacciano su questo braccio di mare hanno costruito la propria ricchezza. Ma mentre la guerra tra lran e Israele e Stati Uniti entra nella sua terza settimana, un'altra risorsa, più discreta e meno protagonista dei mercati, si rivela essere il vero punto debole della regione: l'acqua potabile.



I Paesi del Golfo non bevono acqua di falda, non attingono a fiumi, non raccolgono piogge, ma consumano in prevalenza acqua di mare adeguatamente pulita e trasformata. Secondo i dati del Gulf Research Center citati da "Avvenire", il Bahrein dipende dalla desalinizzazione per il 95% del proprio fabbisogno idrico, il Kuwait per il 90%, l'Arabia Saudita per il 79%. L'intera regione produce circa il 40% dell'acqua desalinizzata mondiale, attraverso oltre 400 impianti che erogano ogni giorno 100 milioni di metri cubi. Non è un lusso infrastrutturale, ma la condizione minima della vita moderna in queste nazioni.