La guerra in Iran minaccia il cibo: lo Stretto di Hormuz blocca i fertilizzanti e minaccia i raccolti dei prossimi mesi

Il problema non è solo che i fertilizzanti del Golfo non riescono ad arrivare sui mercati. È anche che le fabbriche altrove si stanno fermando per mancanza di materie prime. India, Bangladesh e Pakistan importano gas naturale dal Qatar per produrre fertilizzanti azotati in loco. Senza quel gas, gli impianti hanno dovuto chiudere. L'Egitto, altro grande produttore, ha perso le forniture di gas da Israele e deve ora acquistare sul mercato spot a prezzi molto più alti. Il risultato è che la crisi si moltiplica lungo tutta la filiera.