Carburanti alle stelle: la guida pratica per resistere ai rincari del distributore

Con il petrolio che ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile a New York, in rialzo di oltre il 13%, fare il pieno è diventato una delle preoccupazioni principali degli automobilisti italiani. Le prime stime degli impatti economici della guerra in Iran sono del resto piuttosto allarmanti: i rincari potrebbero superare i 500 euro a famiglia, tra bollette e consumi in carburante. Per quanto riguarda i forti aumenti alla pompa, agli automobilisti non resta che ingegnarsi: se sul costo della materia prima siamo in balia delle oscillazioni (e delle speculazioni) dei mercati, qualcosa possiamo fare nei comportamenti quotidiani. Tecnologia, scelte intelligenti e stile di guida possono fare la differenza tra un pieno e l'altro.