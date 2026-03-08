Accise su benzina e gasolio, cosa sono e quanto ci costano quando facciamo il pieno

L'Italia è uno dei Paesi con i prezzi sulla benzina più alti dell'Eurozona. Sui costi elevati pesano le accise sui carburanti: non sono una prerogativa del nostro Paese, ma a queste aggiungiamo anche l'Iva al 22%. Ma che cosa sono le accise? Generalmente sono imposte sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Quelle sui carburanti sono le imposte su benzina, gasolio, Gpl e metano, introdotte originariamente per far fronte a esigenze di cassa. Sono state utili a rispondere a emergenze come terremoti, guerre, crisi migratorie o a finanziare missioni di pace internazionali. C'è perfino un'accisa sulla guerra d'Etiopia del 1935-1936, che è la prima a essere stata introdotta in Italia e tecnicamente ancora attiva. E ora, con la guerra in Iran, si torna a parlare del meccanismo delle accise mobili.