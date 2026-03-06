Stretto di Hormuz, "il traffico navale si è quasi azzerato": ecco quanto ci costa

L'escalation militare in Medio Oriente si intensifica e in concomitanza cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Mentre il settore marittimo internazionale classifica lo Stretto e le acque tra Golfo di Oman e Golfo Persico come "zone di operazioni belliche" il traffico navale nella zona di Hormuz si è quasi completamente interrotto, con circa mille navi bloccate nell'area e, come riporta Joint Marine Information Center, "solo due transiti commerciali confermati osservati nelle ultime 24 ore". Le traversate avrebbero riguardato solo navi cargo e non petroliere. Secondo la Lloyd's Market Association di Londra il valore delle imbarcazioni ferme supera i 25 miliardi di dollari e circa la metà trasporta petrolio e gas.