Iran, i curdi smentiscono l'offensiva di terra | Teheran bersagliata nella notte | Missili iraniani su Gerusalemme

Il vice capo di gabinetto del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno, Aziz Ahmad, ha affermato che "nessun curdo iracheno ha attraversato il confine". Axios, che aveva riportato la notizia dell'inizio dell'offensiva, ha cancellato il post iniziale scrivendone uno nuovo: "Ci sono notizie contrastanti su ciò che sta accadendo attualmente nell'Iran nordoccidentale, vicino al confine con l'Iraq. Non è chiaro se un'offensiva terrestre delle milizie curdo-iraniane sia già iniziata o possa essere lanciata nelle prossime ore. Un alto funzionario di una delle fazioni curdo-iraniane mi ha negato che un'offensiva terrestre sia iniziata".