Iran, i curdi smentiscono l'offensiva di terra | Teheran bersagliata nella notte | Missili iraniani su Gerusalemme
Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite in un raid israeliano sulla strada che porta all'aeroporto di Beirut
È il sesto giorno del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Alcune agenzie e uno dei membri dello staff del presidente del Kurdistan iracheno hanno smentito l'operazione di terra curda in Iran. La capitale di quest'ultimo, Teheran, è stata bersagliata di attacchi nella notte. Nel frattempo in Libano è scaduta l'ultimatum israeliana di 24 ore ai funzionari iraniani per lasciare il Paese. Forti boati sono stati uditi anche a Gerusalemme, con le forze di difesa israeliane - le Idf - che parlano di "missili lanciati dall'Iran".
Forti boati sono stati uditi nella notte a Gesusalemme. Le forze di difesa israeliane, Idf, hanno parlato di "missili lanciati dall'Iran".
Il vice capo di gabinetto del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno, Aziz Ahmad, ha affermato che "nessun curdo iracheno ha attraversato il confine". Axios, che aveva riportato la notizia dell'inizio dell'offensiva, ha cancellato il post iniziale scrivendone uno nuovo: "Ci sono notizie contrastanti su ciò che sta accadendo attualmente nell'Iran nordoccidentale, vicino al confine con l'Iraq. Non è chiaro se un'offensiva terrestre delle milizie curdo-iraniane sia già iniziata o possa essere lanciata nelle prossime ore. Un alto funzionario di una delle fazioni curdo-iraniane mi ha negato che un'offensiva terrestre sia iniziata".
Il gruppo dell'opposizione curda iraniana dell'organizzazione dei lavoratori del Kurdistan ha smentito le notizie secondo cui il proprio gruppo, insieme ad altre milizie e gruppi curdi, avrebbe avviato un'offensiva di terra nell'Iran occidentale. La smentita arriva dall'agenzia di stampa curda Rudaw secondo cui la notizia sarebbe stata sconfessata anche da una fonte del partito democratico del Kurdistan iraniano e da un funzionario del governo regionale del Kurdistan.