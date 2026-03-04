GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Guerra in Iran, 50mila soldati Usa assegnati alla guerra | Base Usa in Qatar colpita da un missile balistico | Il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema
Truppe e aerei da combattimento stanno arrivando nella regione, intanto il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema
© Afp
È il quinto giorno del conflitto tra Usa e Israele contro l'Iran. Circa 50.000 soldati Usa in Medio Oriente sono stati assegnati alla guerra contro l'Iran e un numero maggiore di truppe e aerei da combattimento sta arrivando nella regione. Lo fa sapere su X il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Nella notte la base Usa di Al Udeid è stata colpita da un altro missile balistico. Intanto potrebbe essere annunciata nelle prossime ore la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema dell'Iran. Lo riporta il New York Times, citando tre funzionari iraniani secondo cui il figlio dell'ex leader assassinato, l'ayatollah Ali Khamenei, è emerso come il chiaro favorito nella riunione dell'Assemblea degli esperti
Il ministero della Difesa del Qatar ha confermato che due missili balistici sono stati lanciati dall'Iran verso il Paese nelle prime ore di stamattina. Le forze di difesa qatariote sono riuscite a intercettarne uno, mentre il secondo ha colpito la base aerea di Al Udeid. La struttura e' la più' grande installazione militare statunitense in Medio Oriente e ospita migliaia di militari Usa. Secondo un comunicato del ministero, a seguito dell'attacco non si registrano vittime. Al momento non è stata fornita una valutazione dei danni causati dall'impatto