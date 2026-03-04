È il quinto giorno del conflitto tra Usa e Israele contro l'Iran. Circa 50.000 soldati Usa in Medio Oriente sono stati assegnati alla guerra contro l'Iran e un numero maggiore di truppe e aerei da combattimento sta arrivando nella regione. Lo fa sapere su X il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Nella notte la base Usa di Al Udeid è stata colpita da un altro missile balistico. Intanto potrebbe essere annunciata nelle prossime ore la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema dell'Iran. Lo riporta il New York Times, citando tre funzionari iraniani secondo cui il figlio dell'ex leader assassinato, l'ayatollah Ali Khamenei, è emerso come il chiaro favorito nella riunione dell'Assemblea degli esperti