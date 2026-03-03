Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran

Attacco Israele-Usa, le prime pagine dei giornali nel mondo
Secondo figlio dello storico leader Ali, è stato eletto dall'Assemblea degli Esperti "su pressione della Guardia rivoluzionaria"
La nuova Guida suprema dell'Iran è Mojtaba Khamenei, religioso sciita di 56 anni, secondo figlio di Ali Khamenei, storico leader morto nei bombardamenti di Stati Uniti e Israele su Teheran. Secondo Iran International, emittente iraniana in esilio con sede a Londra, la nomina è stata effettuata dall'Assembela degli Esperti sotto la forte pressione della Guardia rivoluzionaria.
Secondo figlio di Ali Khamenei, Mojtaba è nato l'8 settembre 1969. Ha trascorso parte dell'infanzia nelle città di Sardasht e Mahabad, nel Nord-ovest dell'Iran, dove ha ricevuto la prima educazione. Dopo il diploma, ha studiato Teologia, spostandosi a Qom per diventare chierico. Ritenuto molto influente, può vantare forti legami con i Guardiani della Rivoluzione e con la forza paramilitare volontaria Basij. Dopo la morte del padre Ali, è stato designato come suo successore dall'Assemblea degli Esperti, sotto pressione della Guardia rivoluzionaria. Secondo quanto riportano Guardian e Libération, Mojtaba controllerebbe ingenti risorse finanziarie. Un'accusa fortemente respinta dall'Assemblea delle Forze della Linea dell'Imam, gruppo politico iraniano guidato da suo zio Hadi Khamenei.
L'Assemblea degli Esperti è un comitato composto da 88 membri, che ha il compito - appunto - di nominare la nuova Guida Suprema. Del gruppo fanno parte religiosi sciiti eletti dal popolo ogni 8 anni. Le candidature dei partecipanti vengono approvate dal Consiglio dei Guardiani, l'organismo di controllo costituzionale iraniano. Tale organo è noto alle cronache per aver escluso i candidati in diverse elezioni in Iran.
Mojtaba non è un alto religioso e non ha ricoperto, finora, alcun ruolo ufficiale nel regime. Inoltre, secondo gli analisti, la successione padre-figlio è generalmente malvista nell'establishment clericale sciita. Alcuni, addirittura, considerano un passaggio di testimone tra padre e figlio come anti-islamico e in linea con la creazione di una nuova dinastia religiosa, dopo il crollo nel 1979 del governo dello scià Mohammed Reza Pahlavi, sostenuto dagli Stati Uniti.
