Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran

Secondo figlio di Ali Khamenei, Mojtaba è nato l'8 settembre 1969. Ha trascorso parte dell'infanzia nelle città di Sardasht e Mahabad, nel Nord-ovest dell'Iran, dove ha ricevuto la prima educazione. Dopo il diploma, ha studiato Teologia, spostandosi a Qom per diventare chierico. Ritenuto molto influente, può vantare forti legami con i Guardiani della Rivoluzione e con la forza paramilitare volontaria Basij. Dopo la morte del padre Ali, è stato designato come suo successore dall'Assemblea degli Esperti, sotto pressione della Guardia rivoluzionaria. Secondo quanto riportano Guardian e Libération, Mojtaba controllerebbe ingenti risorse finanziarie. Un'accusa fortemente respinta dall'Assemblea delle Forze della Linea dell'Imam, gruppo politico iraniano guidato da suo zio Hadi Khamenei.