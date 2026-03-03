GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Iran, attacchi missilistici sugli Emirati | Trump: "Risponderemo all'attacco della nostra ambasciata a Riad" | Netanyahu: "Obiettivo iraniano è distruggere l'America"
L'Idf: "Intercettati due droni dal Libano diretti in Israele"
Iran, nuove potenti esplosioni a Teheran © Da video
È il quarto giorno di conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Una pioggia di missili si è abbattuta sugli Emirati Arabi Uniti. "Presto scoprirete quale sarà la ritorsione" ha detto il presidente americano, Donald Trump, in riferimento all'attacco lanciato contro l'ambasciata americana a Riad. Netanyahu: "Il regime iraniano è fanatico e irriformabile, il loro obiettivo è distruggere l'America".
Due droni si sono abbattuti sull'ambasciata americana a Riad, negli Emirati. L'attacco ha provocato un incendio e lievi danni materiali all'edificio, secondo quanto dichiarato da un portavoce del ministero. Il presidente Usa, Donald Trump, ha promesso: "Risponderemo all'attacco del nostro sito, presto scoprirete quale sarà la ritorsione".