Iran, perché la guerra fa volare i prezzi di bollette, benzina, spesa e mutui

Il conflitto in Iran sta già producendo effetti concreti sull’economia reale. Prima ancora che i missili colpissero terra, il brent, ovvero il petrolio greggio, aveva superato i 73 dollari al barile, ai massimi da sette mesi. Poi l'escalation militare e i relativi timori sui mercati hanno innescato una nuova impennata di petrolio e gas. Il risultato? Un aumento del costo dell'energia che, dunque, trascina verso l'alto anche le bollette, i carburanti, i trasporti e i prodotti alimentari. Non solo, perché con l’inflazione che accelera, anche il costo dei mutui può risentirne. Ecco perché la guerra in Iran pesa direttamente sulle tasche degli italiani.