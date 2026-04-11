Iran-Usa, tensioni e ostilità dagli anni '70 a oggi

Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader supremo Ali Khamenei, l'8 marzo viene nominato suo successore come Guida suprema. I Pasdaran gli giurano fedeltà. Trump avverte: 'Dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la ottiene, non durerà a lungo'. Mojtaba Khamenei, 56 anni, è una figura vicina ai Guardiani della Rivoluzione, che non aveva mai ricoperto cariche governative.



9 marzo 2026 Il 9 marzo il presidente russo Vladimir Putin offre 'sostegno incondizionato' alla nuova guida iraniana Mojtaba Khamenei. Il leader del Cremlino poi sente Donald Trump, nella prima telefonata fra i due leader dall'inizio del conflitto.



10 marzo 2026 Il 10 marzo i media americani denunciano che Teheran sta minando lo stretto di Hormuz per impedire il passaggio delle imbarcazioni. 'Se lo hanno fatto devono rimuoverle immediatamente', afferma Donald Trump, mentre Teheran nega e attacca il presidente americano, che aveva annunciato un inasprimento degli attacchi: 'Potreste essere voi a sparire', dichiara Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale.



11 marzo 2026 Nella tarda serata dell'11 marzo un drone colpisce la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nessun ferito fra i militari, che si erano rifugiati nei bunker. 'Ferma condanna' da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mentre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parla di 'attacco deliberato'.



12 marzo 2026 Il 12 marzo la nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, parla per la prima volta dalla nomina. Il 56enne, che si sospetta essere rimasto ferito in un raid israelo-americano il primo giorno della guerra, non compare in video. La sua dichiarazione viene letta da un conduttore della Tv di Stato. Khamenei promette vendetta per 'il sangue dei martiri', annuncia che lo stretto di Hormuz resterà chiuso per 'fare pressione sui nemici' e che le basi Usa nei Paesi del Golfo devono essere chiuse e continueranno a essere attaccate. 'Impedire a un impero malvagio di possedere armi nucleari è più importante' del petrolio, la risposta del presidente Usa Donald Trump.



14 marzo 2026 Il presidente americano Donald Trump ordina raid aerei sull'isola di Kharg, definendola 'il gioiello della corona iraniana', e avverte: 'Per ragioni di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere sull'isola. Tuttavia, qualora l'Iran, o chiunque altro, dovesse fare qualcosa per interferire con il libero e sicuro passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione'. Con una superficie di 20 chilometri quadrati, Kharg si trova a circa 25 chilometri dalle coste iraniane nella provincia di Bushehr e a oltre 400 chilometri dallo Stretto di Hormuz. È un centro nodale dal quale transita il 90% delle esportazioni petrolifere di Teheran.



16 marzo 2026 Il presidente americano Donald Trump attacca i Paesi della Nato. 'Sono sempre stato un forte critico di tutta questa politica di protezione dei Paesi, perché so che siamo noi a proteggerli e se mai avessimo bisogno di aiuto loro non ci sono', afferma dopo che le richieste di aiuto degli Usa di intervento a protezione del traffico navale nello Stretto di Hormuz sono state rifiutate. 'Fortunatamente, abbiamo annientato le forze armate dell'Iran e, proprio in virtù di questo straordinario successo militare, non abbiamo più 'bisogno' né desiderio dell'assistenza dei Paesi della Nato. Non ne abbiamo mai avuto bisogno', attacca il tycoon'.



17 marzo 2026 Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, viene ucciso in un raid israeliano. Larijani era considerato una figura chiave del regime, se non il leader 'de-facto' dopo la morte della Guida suprema Ali Khamenei. Ucciso anche il comandante delle forze paramilitari Basij, Gholamreza Soleimani.



18 marzo 2026 Le forze armate israeliane attaccano il maxi giacimento di gas iraniano di South Pars, cruciale per l'approvvigionamento energetico del Paese. Teheran risponde dopo poche ore lanciando un raid nella zona di Ras Laffan in Qatar, sede del più grande impianto di produzione di Gnl al mondo, dove si verificano incendi e ingenti danni.



21 marzo 2026 L'Iran lancia due missili balistici contro l'isola di Diego Garcia, una base militare congiunta anglo-americana situata nel mezzo dell'Oceano Indiano. Diego Garcia si trova a circa 4mila chilometri dall'Iran, una distanza ben superiore ai 2.500 chilometri che si ipotizzava come gittata massima dei missili in possesso di Teheran. Uno dei due missili esplode in volo, mentre il secondo viene intercettato.



22 marzo 2026 Donald Trump lancia un ultimatum a Teheran: 'Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso momento, gli Stati Uniti d'America colpiranno e distruggeranno le sue varie centrali elettriche, cominciando da quella più grande', scrive su Truth il presidente americano. I Pasadaran rispondono che se gli Usa lo faranno Hormuz verrebbe 'completamente chiuso', ci sarebbero risposte sulle infrastrutture energetiche nella regione e in caso di invasione minerebbero il Golfo Persico.



23 marzo 2026 Donald Trump annuncia lo stop per 5 giorni ai raid contro le infrastrutture energetiche iraniane e rivela che sono in corso colloqui, definiti 'molto positivi e produttivi', con Teheran. Il presidente americano parla di un accordo possibile in cinque giorni e di interlocuzioni con un leader 'rispettato', che non è la Guida suprema Mojtaba Khamenei, sulla cui sorte restano molti dubbi. Secondo fonti israeliane l'interlocutore degli Usa sarebbe il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf, che però nega: 'Non sono stati condotti negoziati con gli Stati Uniti, sono notizie false usate per manipolare i mercati finanziari e petroliferi e per uscire dalla situazione di stallo in cui sono intrappolati Stati Uniti e Israele'.



25 marzo 2026 Il Pakistan rende noto che l'Iran ha ricevuto dagli Stati Uniti una proposta in 15 punti per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra. L'accordo prevederebbe fra le altre cose lo smantellamento della capacità nucleari iraniane , la rinuncia allo sviluppo di armi nucleari, lo stop all'arricchimento dell'uranio, la consegna all'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) delle scorte e la riapertura dello Stretto di Hormuz. L'Iran otterrebbe in cambio la revoca completa delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale. Funzionari di Teheran definiscono il piano americano 'una lista dei desideri'.



26 marzo 2026 Donald Trump rende noto di aver esteso, 'su richiesta del governo iraniano', lo stop dei raid sugli impianti energetici di Teheran fino a lunedì 6 aprile. Il presidente americano parla di negoziati 'in corso', che stanno procedendo 'molto bene'. Intanto Israele annuncia l'uccisione del comandante della Marina dei Pasdaran, Alireza Tangsiri, in un raid a Bandar Abbas.



28 marzo 2026 Gli Houthi dello Yemen aprono un nuovo fronte di guerra lanciando due missili balistici, entrambi intercettati, verso Israele. La milizia sciita afferma che le operazioni 'continueranno fino al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e fino a quando non cesserà l'aggressione contro tutti i fronti della resistenza', ovvero l'Iran e Hezbollah in Libano. Il timore è che gli Houthi possano tentare di chiudere il passaggio alle navi nello stretto di Bab al-Mandab, all'estremità meridionale del Mar Rosso, creando un ulteriore shock per il traffico marittimo nell'area, già pesantemente condizionato dal blocco nello Stretto di Hormuz.



29 marzo 2026 I media americani fanno filtrare che il Pentagono sarebbe pronto a un'operazione di terra in Iran.In ogni caso - viene spiegato - non si tratterebbe di un'operazione su vasta scala, ma di missioni speciali volte in prima battuta a tentare di prendere il controllo dello Stretto di Hormuz. 'I nostri uomini aspettano l'arrivo via terra dei soldati americani per incendiarli e punire per sempre i loro alleati regionali', la risposta del presidente del parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf. Sul fronte diplomatico, il Pakistan annuncia che 'presto' ospiterà colloqui fra Washington e Teheran.



30 marzo 2026 L'Unifil conferma la morte di tre caschi blu delle Nazioni Unite, di nazionalità indonesiana, nel sud del Libano nel giro di 24 ore.



31 marzo 2026 Il presidente americano Donald Trump torna a scagliarsi contro gli alleati, accusandoli di scarsa collaborazione. 'A tutti quei paesi che non riescono a procurarsi il carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, tirate fuori un po' di coraggio, andate, prendetevelo e basta', dice puntando il dito contro i Paesi che non hanno risposto alla sua 'chiamata alle armi', invitandoli in alternativa a comprare il petrolio americano.



2 aprile 2026 Il presidente americano Donald Trump parla alla nazione affermando che gli Stati Uniti in Iran hanno ottenuto 'vittorie rapide, decisive e schiaccianti'. 'Stiamo per finire il lavoro', aggiunge, parlando di '2-3 settimane' come orizzonte temporale. Intanto, in una riunione promossa dal Regno Unito, oltre 40 Paesi fra cui l'Italia lanciano una coalizione per garantire il libero passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz una volta terminata la guerra. Fra gli obiettivi c'è creare al più presto con l'Onu un 'corridoio umanitario', innanzitutto per i fertilizzanti e per quanto servirà a evitare un nuova crisi alimentare, a partire dai Paesi africani.



3 aprile 2026 - L'Iran rivendica l'abbattimento di due caccia americani: un F-15E sul territorio iraniano, mentre il secondo episodio si sarebbe verificato nell'area dello Stretto di Hormuz, con il pilota che sarebbe stato tratto subito in salvo. Per l'F15 le forze Usa salvano il pilota, mentre resta incerta la sorte dell'altro membro dell'equipaggio. Il presidente americano Donald Trump afferma che l'accaduto 'non influirà' sui negoziati.



4 aprile 2026 Donald Trump lancia un ultimatum all'Iran: o Teheran aprirà lo Stretto di Hormuz 'entro 48 ore' o su di loro 'si scatenerà l'inferno'. Il comando militare centrale iraniano respinge l'aut aut del presidente americano, parlando di 'minaccia disperata'.



5 aprile 2026 Il presidente Usa Donald Trump annuncia che il pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento dell'F15 su cui stava volando 'è stato recuperato', con una delle 'operazioni di ricerca e salvataggio più audaci della storia del nostro Paese', ed è 'sano e salvo'. 'Non abbandoneremo mai un combattente americano', rimarca Trump, spiegando che il militare 'è ferito ma si riprenderà'.



7 aprile 2026 A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum a Teheran, fissato alle 20 ora di Washington, il presidente americano Donald Trump afferma che 'stanotte' in Iran 'un'intera civiltà morirà, per non essere mai più riportata in vita'. 'Non voglio che accada, ma probabilmente succederà', rimarca, lasciando però aperto uno spiraglio alla diplomazia: 'Ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno'.



8 aprile 2026 Circa un'ora e mezza prima dello scadere dell'ultimatum all'Iran, fissato alle 2 di notte ora italiana, le 20 a Washington, il presidente americano Donald Trump annuncia che, grazie alla mediazione del Pakistan e 'previa accettazione della Repubblica islamica dell'Iran all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz', gli Stati Uniti accettano di sospendere il bombardamento e l'attacco dell'Iran 'per un periodo di due settimane'. Teheran conferma e spiega che il passaggio attraverso Hormuz 'sarà possibile tramite il coordinamento con le forze armate iraniane'. Israele precisa che l'intesa non riguarda i raid sul Libano. Previsti negoziati a Islamabad, con la delegazione americana guidata dal vicepresidente JD Vance e quella iraniana dal presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf. Israele lancia molteplici raid contro il Libano, causando oltre 300 morti e mille feriti. Si sollevano critiche internazionali e l'Iran annuncia che non aprirà lo Stretto di Hormuz se il cessate il fuoco non includerà anche il Libano. Una colonna italiana dell'Unifil è stata bloccata dall'Idf, 'i colpi di avvertimento israeliano hanno danneggiato un nostro veicolo. Per fortuna nessun ferito ma la colonna è dovuta rientrare', ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che convoca alla Farnesina l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled.



11 aprile 2026 Dopo discussioni indirette, a Islamabad si tengono colloqui trilaterali mediati dal Pakistan tra Stati Uniti e Iran, i negoziati faccia a faccia di più alto livello tra i due Paesi dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979. Della delegazione Usa fanno parte il vice presidente JD Vance, l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. La delegazione iraniana è composta da 71 persone, guidata da Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, e comprende anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi.