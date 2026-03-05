Iran, Tajani: "Pronti a intervenire per mitigare effetti economici della crisi"

"Il governo è pronto a intervenire anche sul fronte economico per mitigare l'impatto di questa crisi che è purtroppo già visibile". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente. "Preoccupa il blocco dello stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali, i prezzi del petrolio e del gas hanno già fatto registrare rialzi significativi e i premi assicurativi sulle rotte marittime sono aumentati", ha aggiunto. "Le conseguenze delle tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare anche sui prezzi di molte materie prime e su quelle di grano e cereali", ha detto ancora. "L'attacco a una petroliera americana di stamane certamente non agevola la situazione", ha concluso.