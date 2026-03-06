Iran, nuovi raid israeliani sulla capitale. Teheran attacca in Bahrein: colpiti due hotel

Settimo giorno del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nelle ultime ore un attacco iraniano ha preso di mira tre diverse località a Manama, in Bahrein: colpiti due hotel e un edificio residenziale. Teheran si dice pronta a sostenere una "guerra prolungata" e a impiegare armamenti avanzati non ancora utilizzati sul campo di battaglia. Intanto Israele ha annunciato il lancio di una "vasta ondata di attacchi" contro infrastrutture chiave proprio sulla capitale dell'Iran. Il presidente americano Donald Trump ha detto di voler smantellare completamente la struttura di leadership dell'Iran, avendo in mente alcuni nomi per la guida del Paese e ha bocciato il figlio di Khamenei. Il tycoon ha anche annunciato pieno sostegno a un'offensiva curda contro Teheran. Lo Stretto di Hormuz designato ufficialmente "area di operazioni belliche". Circa 1.000 navi si trovano bloccate nelle sue acque.