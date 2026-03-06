Gli aggiornamenti in tempo reale
Iran, nuovi raid israeliani sulla capitale. Teheran attacca in Bahrein: colpiti due hotel
Da Israele lancio di una "vasta ondata di attacchi" contro infrastrutture chiave della capitale iraniana. A Manama danni ma nessuna vittima
© Ansa
Settimo giorno del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nelle ultime ore un attacco iraniano ha preso di mira tre diverse località a Manama, in Bahrein: colpiti due hotel e un edificio residenziale. Teheran si dice pronta a sostenere una "guerra prolungata" e a impiegare armamenti avanzati non ancora utilizzati sul campo di battaglia. Intanto Israele ha annunciato il lancio di una "vasta ondata di attacchi" contro infrastrutture chiave proprio sulla capitale dell'Iran. Il presidente americano Donald Trump ha detto di voler smantellare completamente la struttura di leadership dell'Iran, avendo in mente alcuni nomi per la guida del Paese e ha bocciato il figlio di Khamenei. Il tycoon ha anche annunciato pieno sostegno a un'offensiva curda contro Teheran. Lo Stretto di Hormuz designato ufficialmente "area di operazioni belliche". Circa 1.000 navi si trovano bloccate nelle sue acque.
Attacchi aerei iraniani hanno colpito un hotel e due edifici residenziali in Bahrein, ha annunciato nelle ultime ore il Ministero dell'Interno del Paese-arcipelago mediorientale. "L'aggressore iraniano ha colpito due hotel e un edificio residenziale a Manama, causando danni materiali ma nessuna perdita di vite umane", ha dichiarato il dicastero. Ieri il Bahrein aveva riferito che un attacco aereo iraniano aveva causato un rogo nella principale raffineria di petrolio statale del Paese e che l'incendio era stato spento.