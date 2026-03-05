"In guerra mandaci tuo figlio Barron", il sito contro Donald Trump diventa virale

Il sito, costruito con fotografie di Trump e del figlio, riporta diverse citazioni inventate e attribuite al tycoon. "L'America è forte perché i suoi leader sono forti. Il presidente Trump lo dimostra ogni giorno. Naturalmente, suo figlio Barron è più che pronto a difendere il Paese che suo padre governa con tanta audacia", si legge appena aperto il sito. "Il servizio militare è un onore. La forza è ereditaria. Il cane benedica Barron", conclude con un gioco di parole ironico tra "God" e "dog". E poco sotto, accanto a una foto di Trump addormentato nello Studio Ovale: "Questo sito è dedicato a rendere omaggio alle voci più forti e coraggiose in guerra. Quando il potere viene proiettato all'estero, è giusto che la forza esista anche in patria. Se siete alla ricerca di geni comprovati, coraggio ereditario e determinazione incrollabile, non cercate oltre la famiglia Trump".