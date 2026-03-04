Iran, il Senato Usa boccia la risoluzione sullo stop ai poteri di guerra a Trump
La mozione non passa con 53 voti contrari. Anche senatore democratico Fetterman vota no
© Ansa
La risoluzione sostenuta dai democratici per fermare la campagna militare americana contro l'Iran è stata bocciata dal Senato degli Stati Uniti. In base a quanto riferito dai media Usa, l'iniziativa è stata respinta con 53 voti contrari e 43 favorevoli. John Fetterman, senatore democratico della Pennsylvania, ha votato contro, come ampiamente anticipato.
Carta bianca
Il Senato ha respinto il tentativo di frenare la guerra del presidente Donald Trump contro l'Iran, concedendogli quello che equivale a un appoggio alla campagna militare partita sabato. Il voto si è diviso in gran parte lungo le linee di partito, con i senatori repubblicani uniti nel respingere una misura che avrebbe richiesto l'approvazione del Congresso per continuare l'operazione. Il senatore Rand Paul del Kentucky, uno dei co-sponsor dell'iniziativa, è stato l'unico repubblicano a sostenere la risoluzione, compensando la defezione sul fronte democratico del senatore John Fetterman. Il risultato getta le basi per la bocciatura di una misura simile anche alla Camera dei Rappresentanti, offrendo al tycoon quasi carta bianca per poter proseguire i suoi propositi di conflitto contro l'Iran.