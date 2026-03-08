Dopo giorni di annunci, smentite e speculazioni, il consenso alla fine è stato raggiunto. L'Assemblea degli Esperti dell'Iran ha scelto il successore dell'ex leader Ali Khamenei, ucciso nei bombardamenti di Stati Uniti e Israele. La scelta, come confermato dalla tv di Stato iraniana, è ricaduta su Mojtaba Khamenei, religioso sciita di 56 anni, secondo figlio di Ali. Mojtaba è stato definito "janbaz", ovvero ferito dal nemico durante la guerra. Secondo Iran International, emittente iraniana in esilio con sede a Londra, la nomina sarebbe stata effettuata sotto la forte pressione della Guardia rivoluzionaria. Mojtaba, che vanta forti legami con i Guardiani, era da tempo considerato il figlio più influente di Khamenei e possibile successore del padre.