Missile neutralizzato in Turchia, Rampini: "Iran sempre più solo"

Proprio su quella che è stata definita "strategia del caos", Rampini sottolinea come possa rivelarsi controproducente per le sorti dell'Iran: "Intanto un piano del genere presuppone una testa e in questo momento diverse teste sono già cadute - aggiunge al programma di Rete 4 il giornalista -, in Iran il gruppo dirigente è sempre più sottile. Non so nemmeno se sia il caso di parlare di gruppo dirigente dal momento che non sappiamo quanti siano ancora vivi. Questi atti di queste ore erano stati pianificati molto tempo fa, ma forse la testa che li aveva concepiti non c'è neanche più. L'Iran è sempre più isolato, il mondo arabo si è compattato contro l'Iran e anche la Turchia a questo punto si sente difesa dalla Nato".