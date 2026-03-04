Un funzionario dell'intelligence israeliana ha dichiarato al quotidiano britannico: "Conoscevamo Teheran come conosciamo Gerusalemme, e quando conosci un luogo bene come la strada in cui sei cresciuto, noti anche la minima cosa fuori posto". Per elaborare l'enorme quantità di dati raccolti, Israele avrebbe impiegato strumenti di intelligenza artificiale e algoritmi sviluppati internamente. Gran parte del lavoro, secondo le fonti, sarebbe stata condotta dall'Unità 8200 dell'Idf, reparto d'élite specializzato in cyber-intelligence e intercettazioni. La massiccia operazione avrebbe consentito di tracciare con precisione gli spostamenti della leadership iraniana fino alla riunione di sabato in cui Khamenei è stato colpito.