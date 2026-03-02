La coppia, che trascorre circa tre mesi l'anno a Dubai per motivi professionali, ha noleggiato un'auto e si è diretta verso The Valley, nell'entroterra, in un'area più vicina al deserto e ritenuta più sicura. Ma la tensione non si è placata. Dopo le notizie sull'attacco Usa-Israele contro l'Iran e la conferma che alcuni detriti di missili, diretti verso basi americane, erano caduti anche su Dubai, la decisione di lasciare il Paese è diventata definitiva. Insieme a un'altra coppia di italiani, hanno raggiunto il confine con l’Oman. L'ultimo tratto, quasi due chilometri, lo hanno percorso a piedi sotto il sole. "Ci hanno controllato i documenti e rilasciato il visto - spiega Vallasciani - sono stati molto gentili".