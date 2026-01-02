Partite le nuove accise: il gasolio sale di 5 centesimi, cala la benzina

Dal 1° gennaio sono in vigore le nuove accise su benzina e gasolio, parificate a 672,9 euro per mille litri, con una riduzione di 40,5 euro per la benzina e un aumento della stessa misura per il gasolio. L'impatto sui prezzi alla pompa, come previsto, è di circa 5 centesimi al litro, includendo l'Iva: è questa infatti la misura dei rialzi (sul gasolio) e dei ribassi (sulla benzina) applicati dai maggiori marchi sui listini.



Ci vorrà invece qualche giorno in più per apprezzare l'effetto delle nuove accise sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, a causa del fisiologico ritardo nella comunicazione dovuto alle festività e del fatto che il ministero, per legge, pubblica i dati con 24 ore di ritardo. Già lunedì dovremmo vedere la benzina in media a 1,63 euro/litro, il gasolio a 1,68 euro/litro.





Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il primo gennaio Eni ha ridotto di 4,9 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e aumentato di cinque centesimi quelli del gasolio. Per IP registriamo un calo di cinque centesimi sulla benzina e un aumento speculare sul gasolio. Per Q8 e Tamoil -5 cent sulla verde e +4,9 sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,671 euro/litro (-12 millesimi, compagnie 1,671, pompe bianche 1,672), gasolio self service a 1,645 euro/litro (+10, compagnie 1,651, pompe bianche 1,633). Benzina servito a 1,824 euro/litro (-3, compagnie 1,865, pompe bianche 1,745), diesel servito a 1,780 euro/litro (+2, compagnie 1,821, pompe bianche 1,702). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,394 euro/kg (invariato, compagnie 1,412, pompe bianche 1,379), Gnl 1,214 euro/kg (+2, compagnie 1,216 euro/kg, pompe bianche 1,213 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,772 euro/litro (servito 2,037), gasolio self service 1,743 euro/litro (servito 2,011), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,486 euro/kg, Gnl 1,262 euro/kg.