Sigarette sempre più care: dal 2026 scatta la stangata sui fumatori

Oggi la maggior parte delle sigarette in vendita in Italia ha un costo compreso tra i 5,30 e i 5,50 euro. Con il nuovo meccanismo di tassazione, queste cifre sono destinate a salire gradualmente, incidendo sulle abitudini di milioni di fumatori. Il capitolo accise non riguarda, però, soltanto il tabacco tradizionale. La stretta fiscale coinvolge anche le alternative, come le sigarette elettroniche e i liquidi da inalazione, con impatti significativi su un settore in forte espansione, soprattutto tra i più giovani.