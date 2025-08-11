Scende per fumare, convoglio parte: passeggero si aggrappa al treno ad alta velocità, salvato in extremis

Nella tarda serata di sabato, alla stazione di Sankt Pölten, a ovest di Vienna, un passeggero è sceso da un treno ad alta velocità Railjet per fumare una sigaretta. Quando il convoglio è ripartito, l'uomo si è aggrappato all'esterno, infilando le mani nello spazio tra due carrozze. Un passeggero a bordo lo ha notato e ha avvertito il personale, che ha attivato una frenata di emergenza. Il convoglio, diretto a Vienna e proveniente da Zurigo, ha così potuto recuperare il passeggero, arrivando a destinazione con circa sette minuti di ritardo. Secondo Herbert Hofer, portavoce delle Ferrovie austriache, si è trattato di "un atto irresponsabile" che mette a rischio non solo chi lo compie, ma anche soccorritori, polizia e vigili del fuoco.