Scende per fumare, convoglio parte: passeggero si aggrappa al treno ad alta velocità, salvato in extremis

E' successo in Austria, recuperato grazie a una frenata d’emergenza è stato messo in salvo. "Un gesto irresponsabile", avverte il portavoce delle Ferrovie
Nella tarda serata di sabato, alla stazione di Sankt Pölten, a ovest di Vienna, un passeggero è sceso da un treno ad alta velocità Railjet per fumare una sigaretta. Quando il convoglio è ripartito, l'uomo si è aggrappato all'esterno, infilando le mani nello spazio tra due carrozze. Un passeggero a bordo lo ha notato e ha avvertito il personale, che ha attivato una frenata di emergenza. Il convoglio, diretto a Vienna e proveniente da Zurigo, ha così potuto recuperare il passeggero, arrivando a destinazione con circa sette minuti di ritardo. Secondo Herbert Hofer, portavoce delle Ferrovie austriache, si è trattato di "un atto irresponsabile" che mette a rischio non solo chi lo compie, ma anche soccorritori, polizia e vigili del fuoco.
L'episodio riporta alla memoria casi simili avvenuti in Europa. A gennaio, un cittadino ungherese di 40 anni era sopravvissuto dopo essersi aggrappato a un treno tedesco per circa 32 chilometri, anche lui sceso per fumare. Le Ferrovie austriache ricordano che situazioni di questo tipo possono avere esiti tragici, soprattutto su convogli ad alta velocità. I Railjet, come quello coinvolto a Sankt Pölten, possono raggiungere i 230 chilometri orari: se un passeggero cade in queste condizioni, il rischio di morte è altissimo. Hofer ha ribadito che simili comportamenti comportano anche l'impiego di risorse per interventi di emergenza che potrebbero essere evitati.
Il treno coinvolto è un Railjet, servizio ad alta velocità che collega Austria, Svizzera e Germania. Secondo il South China Morning Post, il convoglio aveva già raggiunto i 100 chilometri orari quando l'uomo si è aggrappato. Un passeggero lo ha visto e ha bussato ai finestrini per attirare l'attenzione del personale. Il capotreno ha quindi attivato la frenata di emergenza, consentendo al personale di riportare l'uomo a bordo in sicurezza. Nonostante l'inconveniente, il convoglio è arrivato a Vienna Meidling con soli sette minuti di ritardo.
Secondo fonti giornalistiche, il protagonista è un cittadino algerino di 24 anni. Sarebbe sceso dal treno per fumare e, alla ripartenza, si sarebbe aggrappato per non perdere il bagaglio rimasto a bordo. Una volta arrivato a Vienna Meidling, l'uomo è stato preso in consegna dalla polizia per accertamenti. Non è ancora chiaro se nei suoi confronti saranno adottati provvedimenti penali o sanzioni amministrative. Le autorità austriache hanno ribadito la pericolosità del gesto e invitato i passeggeri a rispettare le norme di sicurezza ferroviaria.
