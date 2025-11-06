Tassa da 5 euro sui pacchetti di sigarette, arriva la proposta di legge shock

Una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il prezzo di ogni pacchetto di sigarette e degli altri prodotti da fumo, compresi quelli elettronici e a tabacco riscaldato. È l'iniziativa lanciata a Roma da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM. L'obiettivo è duplice: ridurre il numero di fumatori e finanziare con nuove entrate il Servizio sanitario nazionale. Secondo i promotori, la misura potrebbe rappresentare uno strumento efficace per disincentivare il consumo e sostenere la spesa pubblica legata alle cure oncologiche e alle patologie croniche.