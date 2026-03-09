Iran, "rincari fino a 540 euro a famiglia su bollette e carburanti"

Anche sul prezzo del diesel l'impatto è stato immediato e addirittura più elevato: il 2 marzo l'aumento del prezzo alla pompa in modalità self è stato dell'1% (rispetto al 23 febbraio), è salito al +6% il 4 marzo ed è arrivato al +15% l'8 marzo; considerando una percorrenza di 10.000 Km, rispetto ai valori pre conflitto (23 febbraio), l'impatto sul costo del rifornimento è passato da +8 euro del 2 marzo a +58 euro del 4 marzo fino ad arrivare a +140 euro dell'8 marzo. L'effetto, in valori assoluti, è più visibile se si guarda al settore degli autotrasporti: secondo le simulazioni di Facile.it, un camion per percorrere una tratta di 3.000 km il 2 marzo spendeva 14 euro di diesel in più rispetto alla settimana precedente, il 4 marzo l'aumento è salito a 79 euro, l'8 marzo è arrivato a 191 euro.