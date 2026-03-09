Aumenti carburante, le lamentele degli automobilisti: "Con la guerra le compagnie speculano"
A "Mattino Cinque" il commento dei cittadini sugli aumenti: "Attendiamo intervento del Governo"
In una stazione di servizio sull'autostrada A4, l'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano commenta insieme ad alcuni automobilisti l'aumento dei prezzi del gasolio arrivato a 2,5 euro al litro e 2,31 per la benzina dopo l'attacco Usa all'Iran. "Siamo messi un po' male, i prezzi sono molto alti e questo è il risultato di tutto quello che c'è in atto a livello globale" lamentano.
"La guerra in Iran è sorta improvvisamente e le compagnie per approfittare dei loro guadagni hanno innalzato i prezzi del petrolio. È una speculazione questa che va a inficiare sull'economia di noi poveri dipendenti" prosegue un automobilista. "Purtroppo queste sono le conseguenze, i prezzi sono importanti e continuano ad aumentare. Per risolvere il problema occorre l'intervento del Governo" commentano in conclusione le persone fuori la stazione di servizio.