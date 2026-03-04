"Stiamo organizzando anche con le compagnie turistiche spostamenti da Dubai verso Muscat in Oman per agevolare il passaggio alla frontiera, l'assistenza all'aeroporto e abbiamo inviato una scorta, che è già operativa, dell'unità di crisi da Roma composta da tre diplomatici, due carabinieri, due finanzieri e un rappresentante della protezione civile per dare il massimo dell'assistenza" ha dichiarato il ministro degli Esteri Tajani che ha aggiunto: "Nell'unità di crisi sono stati convocati anche due carabinieri del reparto della Farnesina, e due finanzieri del reparto interno alla Farnesina e la Protezione Civile per dare altra assistenza". L'obiettivo è duplice: offrire supporto diretto ai connazionali e prevenire fenomeni di bagarinaggio e truffe nella vendita dei biglietti aerei.