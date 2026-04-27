B-CAD 2026, la fiera che mette in rete istituzioni, imprese e professioni

"Siamo per l’aggiornamento costante delle competenze professionali a 360 gradi. L’architetto come nel passato è la cerniera fondamentale di collegamento tra il mondo delle costruzioni e la realizzazione dei beni culturali del futuro”, afferma Christian Rocchi, Presidente Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. “Tali eventi permettono una panoramica ampia e fondamentale di apprendimento delle tecniche innovative basilari dell’espressione architettonica". Non a caso, alla presentazione al MIMIT erano presenti figure di primo piano come Federico Eichberg, Capo di Gabinetto del Ministero, Emanuele Ferraloro, Presidente di Federcostruzioni, e Giorgio Lupoi, Presidente di OICE, insieme ai presidenti dei Consigli Nazionali di Architetti, Geometri e Periti Industriali.