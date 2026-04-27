B-CAD 2026, la fiera che mette in rete istituzioni, imprese e professioni

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B-CAD 2026 a Roma alla Nuvola di Fuksas dal 4 al 6 settembre: la fiera che unisce istituzioni, imprese e professionisti per il futuro dell’edilizia e dell’architettura
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B-CAD 2026 torna alla Nuvola di Roma dal 4 al 6 settembre con un’ambizione precisa: non essere soltanto una fiera, ma una piattaforma dove istituzioni, ordini professionali, imprese, università e giovani talenti si incontrano per costruire il futuro dell’edilizia e dell’architettura italiana. Presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la manifestazione si conferma come un format unico nel panorama nazionale, capace di integrare esposizione, formazione e relazioni istituzionali.
L’idea alla base di B-CAD è semplice ma ambiziosa: superare il modello della fiera espositiva classica per creare un vero e proprio “sistema”. Accanto agli stand e alle aree dimostrative, il programma prevede convegni a rilascio crediti formativi, lectio magistralis, talk, mostre e premi dedicati all’architettura contemporanea.
Tra gli appuntamenti di punta, le Lectio magistralis dei vincitori del Premio B-CAD nella sezione “Architettura. I maestri. Premio alla carriera”, convegni sulla diplomazia economica e internazionalizzazione del Made in Italy, mostre, concorsi e workshop, che offriranno ai visitatori opportunità uniche di aggiornamento professionale e networking con le principali imprese di settore.
“Questa piena sinergia con le Istituzioni, Ordini nazionali e territoriali e le Associazioni di categoria conferma la direzione intrapresa quando anni fa abbiamo ideato questo format innovativo”, ha sottolineato Camilla Maiorano, Managing Director di B-CAD. “Un format che integra alla dimensione espositiva la capacità di creare Sistema tra tutti gli attori della filiera e le Istituzioni, con una marcata proiezione internazionale orientata a favorire relazioni e nuove opportunità di business”.
La forza di B-CAD sta nella rete di collaborazioni costruita nel tempo. La manifestazione può contare sul patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, Roma Capitale, ENEA, ANAS e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sul fronte professionale, la dimensione di sistema si costruisce attraverso la collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma, l’Ordine degli Ingegneri di Roma, il Collegio Geometri di Roma e numerose altre realtà rappresentative del mondo della progettazione e della produzione.
"Siamo per l’aggiornamento costante delle competenze professionali a 360 gradi. L’architetto come nel passato è la cerniera fondamentale di collegamento tra il mondo delle costruzioni e la realizzazione dei beni culturali del futuro”, afferma Christian Rocchi, Presidente Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. “Tali eventi permettono una panoramica ampia e fondamentale di apprendimento delle tecniche innovative basilari dell’espressione architettonica". Non a caso, alla presentazione al MIMIT erano presenti figure di primo piano come Federico Eichberg, Capo di Gabinetto del Ministero, Emanuele Ferraloro, Presidente di Federcostruzioni, e Giorgio Lupoi, Presidente di OICE, insieme ai presidenti dei Consigli Nazionali di Architetti, Geometri e Periti Industriali.
“Come OICE siamo molto lieti di partecipare al B-CAD, un format innovativo che unisce contenuti fieristici, relazioni internazionali e attività di alta formazione“, ha affermato Giorgio Lupoi, Presidente OICE. “Siamo convinti che solo attraverso la condivisione della conoscenza e una concreta volontà di collaborazione sia possibile sviluppare soluzioni realmente efficaci e competitive sul mercato. L’innovazione, infatti, non può essere frammentata o autoreferenziale, ma deve integrarsi per generare valore sistemico. In questa prospettiva, B-CAD rappresenta un importante punto di convergenza dei principi alla base della legge per la promozione del Made in Italy: design, ingegno, innovazione e apertura internazionale, in linea con le strategie del Governo e del Sistema Paese.”
L’edizione 2026 arriva in un momento particolarmente significativo per il settore delle costruzioni. Il Governo ha avviato la riforma organica della normativa edilizia, con l’obiettivo di superare la frammentazione dell’attuale Testo Unico e adeguare la legislazione ai nuovi standard di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualità costruttiva. A questo si aggiungono l’entrata in vigore dei nuovi CAM Edilizia dal 1° febbraio 2026 e la proroga dei bonus edilizi nella Legge di Bilancio 2026.
In questo contesto, B-CAD si propone come il luogo in cui il mondo delle costruzioni può confrontarsi su regole, opportunità e visione, con Roma che si prepara ad accogliere un grande laboratorio di idee sul futuro dell’abitare e del costruire.