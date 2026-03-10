Cos'è la stagflazione e perché l'Europa la teme

La stagflazione non è solo inflazione. Il problema è che mentre i prezzi salgono, la crescita si inceppa. Se famiglie e imprese devono spendere di più per energia, carburanti e trasporti, resta meno spazio per consumi, risparmi, investimenti e assunzioni. Le imprese più esposte ai costi energetici vedono restringersi i margini, mentre quelle più fragili tendono a rinviare ordini e piani industriali. È il meccanismo che trasforma una crisi internazionale in un freno concreto all'economia reale, quello che Dombrovskis ha descritto come una combinazione di "prezzi dell'energia più alti, effetti negativi sulla fiducia e interruzioni delle catene di approvvigionamento."