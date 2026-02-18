Bce, cos'è e come funziona la Banca centrale europea

Ci sono almeno tre momenti in cui l'intervento della Bce ha cambiato il corso degli eventi. Il primo è il 2012, nel pieno della crisi del debito sovrano: i mercati speculavano contro i titoli di stato di Italia, Spagna e Grecia, e l'euro sembrava sull'orlo della rottura. Fu allora che il presidente Mario Draghi pronunciò la frase destinata a passare alla storia: "Nell'ambito del nostro mandato, la Bce è pronta a fare tutto il necessario per preservare l'euro. E credetemi: sarà abbastanza." L'espressione passata agli annali è "whatever it takes" — a ogni costo — e fu sufficiente a calmare i mercati, senza che la Bce dovesse spendere un euro.