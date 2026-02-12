Morta Maria Franca Ferrero, la donna che costruì l'impero della Nutella accanto a Michele

Non ha mai cercato il ruolo di protagonista, eppure, senza la sua presenza solida e silenziosa, l'impero Ferrero avrebbe avuto un sapore diverso. Si è spenta nella sua casa di Alba, all'età di 87 anni, Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, vedova di Michele e madre di Giovanni, attuale presidente del gruppo dolciario che rende l'Italia famosa nel mondo: dalla Nutella agli ovetti Kinder, passando per i cioccolatini Ferrero Rocher e le piccole caramelle Tic Tac. Lascia un vuoto che si misura non in fatturato, ma nella fine di un'epoca fatta di riservatezza, nocciole e una visione familiare del business.



Una donna discreta, lontana dalla mondanità, che ha affiancato il marito nella costruzione di una delle più importanti multinazionali italiane. Sicuramente una delle più note e amate dai golosi di tutto il mondo. Dal ruolo di segretaria e interprete a quello di compagna nella vita e negli affari, fino a matriarca di un impero che nell'esercizio 2024-2025 ha registrato un fatturato di 19,3 miliardi di euro, che oggi conta 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi.