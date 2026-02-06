In Giappone oltre l'80% delle abitazioni ne è dotato, e la tecnologia sta conquistando anche Stati Uniti e Nord Europa. È un caso curioso: società che hanno sempre rifiutato il bidet per pudore o pregiudizio accolgono entusiaste una versione hi-tech dello stesso concetto, purché non debba occupare spazio separato e non richieda di "spostarsi" dal wc. Anche in Italia il mercato dei sanitari intelligenti sta crescendo, ma il bidet tradizionale resiste. Non è solo abitudine: è identità. È il gesto di sedersi su quella ceramica fresca, di regolare la temperatura dell'acqua, di avere uno spazio dedicato alla cura di sé.