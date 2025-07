Iveco, i 50 anni di storia dei camion e furgoni che hanno unito l'Europa

La scelta per il nuovo marchio cadde sulla lettera iniziale del nome, inserita diagonalmente in un quadrato blu assieme alla parola composta in Gill Sans maiuscolo. Per alcuni anni i marchi delle società convissero con il marchio Iveco. Il marchio subì nel 1977 un primo restyling, forse per la illeggibilità del logotipo nelle forti riduzioni. Nel 1979 fu progettato il logotipo Iveco con caratteri originali e con gli spigoli arrotondati.