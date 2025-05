Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo ceo: scelto all'unanimità

"Insieme daremo inizio a un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia della nostra azienda". Lo ha scritto Antonio Filosa nuovo Ceo di Stellantis in una lettera ai dipendenti. "Ho questa azienda nel sangue e non potrei essere più orgoglioso dell`opportunità che mi è stata data di lavorare con tutti voi, in ogni regione, assumendo questo ruolo", ha continuato ricordando il suo percorso nel gruppo. "Come molti di voi sapranno, ho trascorso gli ultimi 25 anni lavorando nelle nostre regioni con funzioni diverse nei nostri brand in Europa, Sud America e Nord America. Ho iniziato come supervisore della qualità nel reparto verniciatura di uno stabilimento in Spagna, dove lavoravo di notte. Fin da quel primo incarico, sono sempre stato ispirato dall'immenso talento, dalla passione e dall'impegno delle nostre persone e dalla professionalità con cui i nostri team ci permettono di raggiungere l'eccellenza".