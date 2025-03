Stellantis, ecco il piano per gli stabilimenti italiani: dalla Pandina a Pomigliano alla 500 a Mirafiori

Nello stabilimento lucano di Melfi, dove è già stata installata la piattaforma STLA Medium, è attualmente in produzione la nuova DS n°8. Parallelamente, sono iniziate le attività preliminari per la produzione della nuova Jeep Compass, disponibile sia in versione elettrica che ibrida che sarà ordinabile a breve. Dal 2026, Melfi vedrà uscire dalle sue linee anche la nuova Lancia Gamma e la nuova DS n°7. Complessivamente, lo stabilimento produrrà sette modelli, la maggior parte dei quali sarà disponibile anche in versione ibrida.