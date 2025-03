Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Febbraio 2025

L’analisi della segmentazione ha mostrato in febbraio una flessione delle berline e dei Suv del segmento A, rispettivamente al 10,4% e 1,8% del totale mercato. Anche nel segmento B sono scese le berline (al 17,4%), mentre sono cresciuti i Suv, al 32,6% di share. Nel segmento delle medie (C) sono salite sia le berline, al 5,0%, che i Suv, al 19,4% di quota. In febbraio sono rimaste stabili le berline del segmento D, allo 0,9% mentre i Suv hanno ceduto un decimale, al 5,7% di share. Nell’alto di gamma, nonostante andamenti differenziati in volume, hanno confermato la quota le berline (allo 0,2%) e i Suv, all’1,4%. Infine, le station wagon rappresentano il 2,4% del totale, gli MPV il 2,2% e le sportive lo 0,7% (nella foto qui sotto gli utilizzatori di Febbraio 2025).