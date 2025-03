John Elkann in Parlamento: "Per noi l'Italia ricopre un ruolo centrale"

Il presidente di Stellantis, John Elkann, è intervenuto in Parlamento in occasione delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo sul riarmo. "Ci siamo preparati all'audizione con grande attenzione perché per noi l'Italia ricopre un ruolo centrale", ha detto. "Negli ultimi 20 anni, il mercato domestico è calato del 30% mentre l'occupazione si è ridotta di circa il 20%. Questo significa che l'azienda ha difeso la produzione e l'occupazione degli stabilimenti del Paese grazie all'export dei marchi italiani", ha aggiunto.