Stellantis annuncia investimenti negli Usa

Stellantis annuncia investimenti negli Stati Uniti, divenendo la prima casa automobilistica nell'era Donald Trump a prendere l'iniziativa. In una lettera ai dipendenti americani, il chief operating officer del Nord America, Antonio Filosa, ha illustrato le prossime mosse della società. Mosse, spiega, che rientrano nel "nostro impegno a investire nelle nostre attività negli Stati Uniti per far crescere la nostra produzione e produzione automobilistica qui".