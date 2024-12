Stellantis: "Andremo avanti con le nostre risorse senza incentivi pubblici"

Stellantis porterà avanti il piano industriale in Italia "con risorse proprie, senza qualsiasi forma di incentivo pubblico alla produzione". Lo ha affermato Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo dell'azienda. Il cosiddetto Piano Italia "pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis", ha aggiunto. "Ogni stabilimento ha un programma di modelli che arrivano al 2032. Sono confermati gli investimenti che Stellantis effettuerà in Italia: per il 2025 sono previsti circa due miliardi di euro per gli stabilimenti e sei miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia".