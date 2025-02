Motori diesel: Stellantis li ripropone ancora?

Secondo il quotidiano economico francese Les Échos, Stellantis sarebbe pronta a sviluppare un motore diesel conforme alle nuove normative Euro 7 con sistema ibrido: la stampa francese ha riportato che ci sarebbe già un gruppo di lavoro Stellantis dedicato a equipaggiare sia la Citroën C5 Aircross che la Peugeot 308 con questa nuova unità. Come anticipato in apertura, il mercato delle auto elettrificate non sta restituendo numeri di conforto a tutti i costruttori che invece hanno già investito tanto. Non a caso l’industria automobilistica sta chiedendo alle istituzioni europee di rivedere la scadenza per la fine dei motori termici prevista per il 2035. Per restare in casa Stellantis, lo stesso Jean-Philippe Imparato, capo del gruppo per l’Europa, ha di recente dichiarato di voler puntare sul gasolio per i mezzi commerciali...perchè non farlo anche per le automobili?