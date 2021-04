Cnh, salta l'accordo con la cinese Faw per la cessione di Iveco

Ansa

Cnh Industrial non cederà Iveco alla cinese Faw. La notizia dell'interruzione della trattativa non è per ora confermata dall'azienda, ma un comunicato è atteso. In ballo c'era anche la cessione di una quota di Fpt Industrial. "Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia del mancato perfezionamento della trattativa", commenta il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Il governo ha seguito con attenzione la vicenda".