New York, il neo sindaco Zohran Mamdani trasloca e pensa a bidet e gatto

Classe 1991, Zohran Mamdani è una delle figure più giovani e atipiche ad aver raggiunto la guida di New York. Cresciuto nel Queens (contea a est di Manhattan), si è imposto sulla scena politica come esponente dell’ala progressista, costruendo il proprio consenso su temi come giustizia sociale, trasporti pubblici, diritto alla casa e accesso ai servizi. Prima dell’elezione a sindaco, Mamdani aveva maturato esperienza come attivista, diventando noto per il suo stile diretto e per la volontà di ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini.