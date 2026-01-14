New York, il neo sindaco Zohran Mamdani trasloca e pensa a bidet e gatto

Dall’appartamento con una sola stanza nel Queens alla residenza ufficiale sull’East River ma Mamdani assicura: “Resto un sindaco tra la gente”
Zohran Mamdani e Rama Duwaji a Gracie Mansion © Facebook
Il sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji si sono ufficialmente trasferiti a Gracie Mansion, la residenza storica del primo cittadino affacciata sull’East River, nell’Upper East Side di Manhattan. La coppia ha lasciato l'appartamento di una sola stanza nel Queens per stabilirsi nella villa del XVIII secolo che da decenni ospita i sindaci della città, un edificio di oltre mille metri quadrati circondato da un parco sulle rive dell'East River. “Mi sento fortunato - ha dichiarato Mamdani - di poter vivere un’esperienza che moltissimi newyorkesi conoscono bene: iniziare un nuovo capitolo della propria vita trasferendosi in un’altra parte della città che continuiamo a chiamare casa”.
Mamdani ha anticipato alcune modifiche che intende apportare all’interno di Gracie Mansion. Tra queste, l’installazione di bidet nei bagni, una presenza poco diffusa nelle abitazioni statunitensi. Il sindaco ha inoltre espresso il desiderio di adottare un gatto, nonostante soffra di allergia: un problema che sta cercando di risolvere sottoponendosi a una terapia specifica. Il cambio di indirizzo, ha sottolineato Mamdani, non comporterà un cambio di abitudini. Il primo cittadino ha infatti assicurato che continuerà a muoversi in metropolitana, a utilizzare il bike sharing e a trascorrere tempo nei quartieri della città, preferendo il contatto diretto con i cittadini alla vita protetta tra le mura della residenza ufficiale.
Classe 1991, Zohran Mamdani è una delle figure più giovani e atipiche ad aver raggiunto la guida di New York. Cresciuto nel Queens (contea a est di Manhattan), si è imposto sulla scena politica come esponente dell’ala progressista, costruendo il proprio consenso su temi come giustizia sociale, trasporti pubblici, diritto alla casa e accesso ai servizi. Prima dell’elezione a sindaco, Mamdani aveva maturato esperienza come attivista, diventando noto per il suo stile diretto e per la volontà di ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini.