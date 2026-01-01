Mamdani giura sul Corano: "Dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare"

Zoran Mamdani, nuovo sindaco di New York, ha prestato giuramento iniziando formalmente il suo mandato. "Molti ci osserveranno. Vogliono sapere se la sinistra è in grado di governare - ha detto il neo-eletto -. Vogliono sapere se i problemi che li affliggono possono essere risolti. Daremo l'esempio al mondo". Frasi che hanno suscitato una reazione entusiasta delle migliaia di persone presenti davanti alla scalinata del municipio, dove si è svolta la cerimonia che ha visto protagonista anche il senatore Bernie Sanders. Presente anche l'altra leader della sinistra americana più radicale, Alexandria Ocasio Cortez. Mamdani, di religione musulmana, ha giurato sul Corano.