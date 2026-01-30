Chi è Kevin Warsh e perché Trump ha voluto lui al posto di Jerome Powell alla Fed

La rottura tra Trump e Powell è stata totale. Nonostante sia stato proprio Trump a nominarlo nel 2018, già pochi mesi dopo i rapporti si erano incrinati. L'ex segretario al Commercio Wilbur Ross ha raccontato che Trump gli chiese di convincere Powell a invertire la rotta sui tassi, arrivando a dire: "Chiama questo idiota e spiegagli che revocherò la sua nomina".



Nel secondo mandato gli insulti sono diventati pubblici: Trump ha definito Powell un "idiota" che "danneggia il paese e la sicurezza nazionale". Poche settimane fa il dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine contro Powell per presunte false dichiarazioni al Congresso. Warsh rappresenta l'opposto: un profilo gradito a Wall Street, con esperienza ma disposto ad assecondare la visione economica del presidente. Trump ha bisogno di tassi più bassi per mantenere le promesse elettorali di un'economia in forte espansione.